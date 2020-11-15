4間檢測中心今起投入服務　職員安排混亂市民鼓譟

新冠肺炎疫情邁向第四波，4間社區檢測中心今日(15日)早上8時起投入服務。東網記者到梁顯利油麻地社區中心視察，中心未開門已大排人龍，逾200人輪候，另有約30人排隊即席登記。首日運作疑人多混亂，市民一度鼓譟，批評安排差；有市民認為檢測費用與內地相比，仍然昂貴，希望再下調費用。而元朗市東社區會堂今早的輪候隊伍亦引起混亂，市民不滿預約與現場登記的人均排同一條隊。

4間社區檢測中心分別為鰂魚涌社區會堂、梁顯利油麻地社區中心、沙田瀝源社區會堂及元朗市東社區會堂，市民今起可前往自費檢測，收費上限為240港元。4間檢測中心首階段運作3個月，視乎情況可再延長3個月，檢測結果可作為「旅遊氣泡」、一般出行或工作證明之用。

梁顯利油麻地社區中心未開門已「打蛇餅」，前來檢測的人連綿不絕。不過，中心甫開門已引起混亂，現場職員未有安排已預約及即席登記的市民分開排隊，市民怨聲載道，職員更在投入服務半小時後，便取消即場登記服務，令部分市民失望而回。據職員透露，檢測中心每日共提供1400個預約名額，並由3個護士採樣。截至上午9時，油麻地社區中心已有約800位市民進行預約。

而元朗市東社區會堂同樣面臨安排不當情況，職員最初安排市民不論預約與否均排同一隊伍，引起輪候人士不滿，職員其後承認安排有混亂，因場地只能容納30人在內，現時隊伍已分開預約及非預約人士。

在內地從商的薛先生表示，排隊大約用了20分鐘，而採樣則只是用了5分鐘。他指已有數月沒有回內地，非常影響生計，形容心情相當痛苦，希望兩地關口盡快全面開通。他又認為240港元的檢測費過於昂貴，相反內地檢測費全免，「唔使錢就梗係最好㗎啦」。

市民鍾先生指需到內地探望母親，故今日到場檢測，排隊大約需時30分鐘，雖有預約，但不論有否預約都是同一條隊伍。他引述中心職員指，24小時後可親身到場領取檢測結果，認為過程方便，價錢合理。80歲的張先生指，今次是首次進行病毒檢測，目的為了健康及通關，未有預約，過程大約用上15分鐘，明日8點可到場領取檢測結果，他又展示繳費單，指檢測前需即場繳費。