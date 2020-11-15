多名的士司機染疫　運輸署臨時檢測中心明起增至11個

本港源頭不明的新冠肺炎個案再度回升，近日有多名的士司機確診，運輸署今日(15日)宣布，由明日(16日)開始至本周三(18日)，臨時檢測套裝派發及收集中心將會由目前的4個增至11個，鼓勵的士司機積極參與檢測服務，費用全免。

11個臨時檢測套裝派發及收集中心，分別位於港島區的柴灣豐業街的石油氣加氣站、堅尼地城站公共小巴總站、上環林士街停車場、北角渣華道的石油氣加氣站；九龍區的美孚深旺道的石油氣加氣站、九龍塘（沙福道）公共運輸交匯處、西九龍翱翔道的石油氣加氣站；新界區的大埔墟站專線小巴總站、元朗站（北）公共運輸交匯處、荃灣停車場，以及屯門業旺路的石油氣加氣站。中心開放時間為周一至周五的上午10時至下午2時，及下午3時至晚上8時；周六及周日的上午10時至下午4時。

運輸署指的士司機可前往指定臨時檢測套裝派發中心，並出示有效的士司機證以索取檢測套裝。檢測前，司機須於政府網頁登記個人資料，並在自行採集深喉唾液樣本當日內，將樣本交回任何一間指定臨時收集中心。檢測結果呈陰性的司機將收到政府電話短訊通知，而呈陽性的個案會被轉交衞生防護中心跟進。

另外，運輸署指為鼓勵的士司機積極參與檢測，已推出「的士司機抗疫檢測名牌」計劃，司機可憑檢測呈陰性結果的短訊，到有關的士團體領取名牌，並將之展示於車廂內當眼位置，方便乘客查閲。