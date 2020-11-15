DQ議員泛民總辭　立法會淪一言堂　學者憂爭議項目全獲通過

隨着4名民主派議員被取消資格(DQ)，加上15名泛民總辭抗議，立法會將剩餘43名議員，當中41人屬建制派。有學者擔心，立法會未來將缺少反對聲音，只會淪為「一言堂」，任何政府政策都會被通過，包括「明日大嶼」填海工程等極具爭議的項目；又憂慮多名直選議員離開後，議會內代表基層市民的聲音會被削弱，未來會更向商界傾斜，變得更加「離地」。他又認為，若建制派議員不敢勇於向政府政策說不，倒不如承認是「舉手機器」！

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強分析，立法會建制及非建制派之間的比例，將大幅拉開至41比2的懸殊局面，建制派聲音將會主導議會，甚至令議事堂變成「一言堂」，任何政府政策都只會在毫無阻撓下獲得通過。他形容，最令人擔心是建制派只敢做「應聲蟲」，當政府在制訂政策時判斷失誤時，仍不敢提出反對，最終只會禍及市民。

陳舉例指，現屆政府上場後一直希望通過「明日大嶼」填海工程，但有關項目對社會民生未必有好處，甚至只會為庫房帶來無法承擔的負債，若屆時建制派只敢扮演「忠誠反對派」，僅安排數名議員「扮醜人」，在只有數票反對下通過項目，最終惡果仍然要由市民承受。

他又指，市民期望建制派能向政府反映民意，當政府施政失誤時能提供建議，但在過去發生的事件反映，建制派自去年6月之後未有發揮有關作用。他認為，若建制派未來仍不敢勇於向政府政策說不，倒不如向市民承認自己是「舉手機器」，不要在會上「扮發表反對意見」，以免浪費議會時間和資源。

他又關注，多名直選議員離開立法會後，一部分市民的意見無法被帶入議會，立法會代表民意的功能將被削弱；同時功能組別所佔比例將會加強，擔心立法會未來會向商界傾斜，「屆時唔單止政府離地，連立法會都會變得離地」。