港府延長會議展覽業資助至明年底　展商可獲資助一半參加費

新冠肺炎疫情影響本港多項大型活動舉行，其中展覽業受疫情和禁聚令影響，深受其害。政府今日（15日）宣布，將於本月30日啟動「會議展覽業資助計劃」有關香港貿易發展局（貿發局）的部分，並延長整項資助計劃至明年12月31日，以鼓勵更多會展活動在香港舉辦。

港府今年7月在「防疫抗疫基金」下設立總額10.2億港元的會議展覽業資助計劃，資助會展活動的參加者和主辦機構，原本定下為期12個月，直至明年7月15日；是次港府將計劃延長至明年年尾。

至於資助計劃下有關貿發局的部分，與上次未有太大差別。所有參與貿發局舉辦的展覽的參展商，可獲資助50%的參加費用，每個9平方米攤位的資助金額以1萬港元為限，每間參展商每次最多可獲資助10個攤位。貿發局主要會議的參加者亦可獲資助50%的參加費用，每次上限1萬港元。受惠的參展商及主要會議參加者毋須另行提交申請，貿發局會從應收款項中直接扣除有關資助。

此外，符合資格的中小企可以同時就該等活動的參加費用申請「中小企業市場推廣基金」的對等資助。貿發局和工業貿易署會簡化申請程序，以便利合資格中小企順利獲得有關資助。

資助計劃亦向其他在香港會議展覽中心和亞洲國際博覽館舉辦展覽和國際會議的主辦機構提供100%的場租資助，該部分已於10月3日啟動。