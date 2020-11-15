相思灣村違建道路復修無期　團體斥地署欠誠信

東方報業集團（下稱「東方」）揭發西貢相思灣村違建道路及「神秘丁屋」事件近月，規劃署早前已檢控涉事地段的註冊業主；申訴專員公署亦就東方投訴作全面調查。地政總署日前表示會於本月中以噴草方式復修土地，但今早﹙15日﹚仍未有任何動靜，該署亦證實有人佔用官地，惟至今未有人受罰，關注團體轟地署「唔好講咗當做咗」，並要向犯事者追討有關費用，勿以公帑「埋單」。

相思灣村違建道路今早未見有工人工作，該路仍鋪有石屎，12個石躉及多支鐵柱分布在上述道路及「神秘丁屋」周圍，阻止車輛進出，現場貼出多張由地署發出的通告，勒令明天﹙16日﹚前停止佔用官地；多個環保團體質疑如未能剷走石屎及種樹，未算真正回復土地原貌。「神秘丁屋」業主黃子洋在村內經營的水上活動店今日有開門營業，不少身穿救生衣的客人在被圍封的僭建碼頭側邊下水。

就西貢區內土地亂象，東方在上月先後兩次去信申訴專員公署投訴，分別提出7大和8大提問，質詢部門涉行政失當，要求即時嚴肅跟進。公署在本月9日回信並歸納東方作出的6項投訴，稱會就第1至4項及第6項作調查，當中包括規劃署、地政總署及環保署等部門，涉嫌於相思灣村違建道路、傾倒建築廢料、海岸保護區興建石屎斜台及曉波徑政府土地被出租及大環村鑿路等事件上延誤執法、檢控及巡查不力。

對於地政總署遲遲未有展開復修工程，「23萬監察」發言人王國興斥該署「唔好講咗當做咗」，政府對市民作出承諾，應當言出必行， 又認為先將違建道路的石屎移除，才可以進行噴草工作，而政府亦不應該用公帑為犯事者「埋單」，所有清拆費用應由犯事者支付，並要加上罰款。而東方向申訴專員公署提出的質詢，他亦促公署要作出全面調查，弄清事件來龍去脈。