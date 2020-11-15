臨時醫院逾2000人開工趕4個月內起貨　料明年1月完工

為應對新冠肺炎疫情，亞洲國際博覽館（亞博館）旁正興建臨時醫院，發展局局長黃偉綸今日（15日）在網誌表示，臨時醫院會以「組裝合成」（MiC）建築技術興建，預計可提供超過800張負氣壓病床和相關醫療設施。截至目前，建造工程已完成近45%，料本月底平頂，明年1月內完成。

黃偉綸表示，臨時醫院位於亞博館西南面原停車場位置，佔地面積逾2000平方米，建築面積約43000平方米，包括6座病房大樓、1座醫療大樓、1座中央機電設備大樓等。醫院不設急症室和手術室，但具備基本設施，如護士站、化驗室、醫療室、病理實驗室和醫療氣體機房等。臨時醫院病房的設計標準跟一般醫院傳染病房相同，每座大樓設獨立升降機；病房大樓分為清潔區、半污染區和污染區；每間病房嚴格按照標準負壓隔離病房規格進行設計、施工及測試驗收。

黃指整個項目有超過520個MiC單元組件，全部組件的金屬箱體已完成生產，目前正在內地廠房進行組裝工序，如室內裝修及屋宇設備等。其中近半組件已送抵香港工地現場安裝，預計本月內可全部送至香港進行安裝。

參與興建工程的承建商代表表示，一般醫院需要2年做規劃和設計，3至4年才能建成，但臨時醫院項目只有4個月的時間，工期緊張，故現時工地有超過10部吊機同時運作，逾2000人日以繼夜施工；而內地廠房亦無間斷地生產和裝配MiC組件，與時間競賽。

另外，為克服時間上的挑戰，設計及建造過程中引入多項智能系統輔助，包括使用建築信息模擬（BIM）技術，指導工程設計與施工，方便遙距監測及日後維修；運用「供製造和裝配的設計」（Design for Manufacture and Assembly）及MiC建築技術等，提升設計質量及施工效率。