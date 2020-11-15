外界潑冷水批強制檢測不便　陳茂波籲為經濟民生作取捨

近日，本地新冠肺炎疫情反覆，政府再度收緊社交距離措施，若情況持續或會對經濟造成壓力，財政司司長陳茂波今早(15日)發表網誌透露，香港經濟正處低位整固，第3季實質經濟收縮3.5%，相較第2季有緩和迹象，結束連續5季度收縮的情況，而失業率方面10月份數據的上升壓力估計亦會暫時緩和。他又指，總計今年首三季經濟負增長7.2%，政府對全年經濟預測亦由原來負增長6至8%，修訂為負增長6.1%。

陳指出，反覆的疫情及防控措施是影響今年經濟表現的最主要因素，要避免經濟再因疫情而受到嚴重打擊，有必要盡快處理疫情，重新檢視防疫策略措施。他認為與內地恢復通關，是穩住香港經濟的關鍵所在，又稱政府以「嚴防輸入、內爭清零」為目標，嚴防入境人士潛在風險，至於本地小型群組爆發或零散個案，亦要透過全面的強制檢測，以中斷傳播鏈。

陳又特別提到，坊間有聲音指「強制檢測」並不可行。他形容長期爆發的疫情，對市民、經濟及民生均不可行，認為必須作出取捨，即使強制檢測會為市民帶來不便，卻已是以較低影響，換取最大程度安全，以保障市民的健康與利益。

社會意見紛陳，陳承認難以找到各方都認為完美的方法，故只能以整體社會利益作為考量，以選定一個相對較佳的應對方案。他又以外國疫情反覆為例，重申時鬆時緊的防疫策略，不但未可恢復經濟，甚至連抗疫成效亦會變得脆弱和短暫，最終還會賠上民眾的健康和生活。