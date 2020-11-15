「N無津貼」本月底截止申請　至今接逾9萬份申請

關愛基金7月2日起分階段向「N無人士」發放「非公屋、非綜援的低收入住戶一次過生活津貼」，關愛基金秘書處今日(15日)表示，有關津貼計劃將於本月30日截止申請，合資格的住戶須於截止日期或之前遞交申請，才可申領津貼。截至本月13日，秘書處已接獲超逾9萬份申請。

關愛基金秘書處表示，上述津貼按住戶人數計算津貼金額，1人住戶為4500港元、2人住戶9000港元、3人住戶12500港元、4人住戶為14500港元，以及5人或以上住戶為15500港元。秘書處及服務單位會審核每份申請，並會抽查部分申請進行家訪或入息審查。審批後，會向申請人發出申請結果通知信，並會向合資格的住戶以銀行轉帳或抬頭支票方式發放津貼。

受惠住戶須以月租或更長租期形式租住私人樓宇、工業大廈、商業大廈或由非政府機構營辦的社會房屋；租住民政事務總署轄下的「單身人士宿舍計劃」宿位或由非政府機構提供予更生人士的宿舍的宿位；居住於臨時房屋、船艇或是無家者；及每月入息須不超過指定限額，沒有領取綜合社會保障援助及沒有在香港擁有任何物業。租住私人樓宇、工業大廈、商業大廈或社會房屋的住戶的每月租金須不超過指定上限。

合資格的住戶可以郵寄方式，或親身到就近居住地區協助推行項目的服務單位遞交申請表，部分服務單位亦設有投遞箱。所有住戶成員均為60歲或以上長者的住戶、所有住戶成員均為24歲或以下青年的住戶或無家者，可分別到長者服務單位、青少年服務單位和接受無家者申請的服務單位遞交申請。