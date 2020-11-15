泊車黨疑私有化咪錶位圖利　警方指會密切留意

香港人多車多，加上泊車位不足，多區均出現泊車位被非法霸佔的情況，更有人懷疑將咪錶車位「私有化」圖利，以卡板等雜物霸佔車位，司機必須繳費才能泊車。有關情況近日蔓延至新蒲崗、油麻地及尖沙咀等地區，引起駕駛人士不滿。警方對事件表示關注，又強調任何人將汽車以外的任何車輛停泊在設有停車收費錶的泊車位或憑票泊車車位，可判處罰款2000港元。

警方發言人回覆東網查詢表示，有關使用停車收費錶泊車位的違例事項詳列在《定額罰款(交通違例事項)條例》內。而就新蒲崗三祝街和景福街交界，發言人指2018年至今年10月期間，黃大仙警區在兩街交界一帶共接獲545宗有關車輛違泊的投訴。同一時期，人員於上述街道共發出約10,286張違例泊車定額罰款通知書。黃大仙警區亦與其他政府部門合作，不時採取聯合行動打擊阻塞及霸佔停車收費錶泊車位的行為。黃大仙警區並無備存有關霸佔咪錶車位的投訴數字。

至於油尖警區方面，於前年至今年9月，警方在山林道、白加士街、偉晴街及炮台街一帶共接獲約950宗車輛違泊的投訴並發出約2.3萬張交通定額罰款通知書。但就上述多條街道有關霸佔咪錶車位投訴及票控數字則未有備存。警方續指，一直關注區內的交通問題，巡邏人員不時在區內巡查，以保障道路使用者的權利，將會繼續密切留意有關情況，並採取適當的執法行動，以確保上址交通暢順。