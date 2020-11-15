再培訓局擬提供14萬個學額　「先聘用後培訓」助轉行

香港正面對人口老化問題，社會對安老服務一直有迫切需要。勞福局局長羅致光今早(15日)發表網誌，稱僱員再培訓局在安老服務中的前線員工培訓，扮演重要角色。他又透露，當局今年度計劃提供14萬個培訓學額，當中約三分之一為就業掛鈎課程，協助需轉行的失業人士，及需要聘用僱員填補空缺的僱主。

羅提到，僱員再培訓局由2015至2016年起，已於健康護理業試行「先聘用、後培訓」試點計劃，現時更已恒常化，以鼓勵失業人士及潛在勞動力，如中年婦女及料理家務者，入職見習護理員等安老服務前線職位。而不少安老服務機構亦會「憑證上崗」，即優先考慮聘用曾接受培訓的員工，形容僱員再培訓局是安老服務的「人才引水道」。

羅又指，當局推出的「中高齡就業計劃」，若僱主聘用40歲或以上，失業或已離開職場的人士並提供在職培訓，可獲發放在職培訓津貼，而計劃中獲聘的60歲或以上人士，在職培訓工作滿3個月，亦可獲發留任津貼。當局本年度會繼續物色更多僱主，參與「先聘用、後培訓」計劃，並與持份者探討擴展計劃的可行性，以涵蓋更多行業及工種。