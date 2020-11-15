新界南交通部反非法賽車行動　再拘12人

警方新界南總區交通執行及管制組特遣隊人員昨日（14日）凌晨在區內進行代號「火炬」（FOSSINGTON）的反非法賽車行動，於各區設置偵速路障及截查懷疑非法改裝車輛，共拘捕11男1女。

行動中，警方共向87名超速駕駛的司機發出定額罰款通知書。警員並於荃灣路設置大型偵速路障，共要求355名司機進行酒精呼氣測試，當中8名年齡介乎26至64歲本地男司機未能通過酒精呼氣測試，涉嫌「酒後駕駛」；另外2名分別31歲及36本地男司機，則因欠交交通罰款被通緝而被捕。所有被捕男子已獲准保釋候查，須於下月下旬向警方報到。

警員同時於各區設置偵速雷達，共42輛車輛被偵測超速，稍後會向有關司機發出檢控傳票。警員亦發現5輛私家車及1輛電單車懷疑非法改裝，涉嫌違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》，對其他道路使用者構成危險，涉事車輛已被扣查作進一步檢驗。此外，警方向10輛私家車司機發出缺點車輛報告，稍後會向涉案司機發出傳票。

此外，警員分別於荃灣及葵涌區截停一輛私家車及一輛電單車，揭發兩輛車輛行車證過期，47歲女司機及24歲男司機涉嫌「駕駛未獲發牌照車輛」及「駕駛時未有第三者保險」被捕。

有關行動由前日(13日)一連兩日進行，合共拘捕30人，包括27男3女。行動期間，於昨日有一輛私家車於青葵公路闖路障，狂飆至屯門，警員展開追截，一度以警棍打破車窗，司機突然倒車撞傷一名警員。私家車駛至紫田村撞及另一輛私家車。車上司機及3名乘客落車逃走，警員拔搶喝止，當場拘捕司機及車內女乘客。其後，警方在屯門區拘捕4名男子。6人分別涉嫌「瘋狂駕駛」及「襲警」被捕。