疫情轉差書展恐再煞停　貿發局明商討是否如期舉行

原定今年7月中舉行的香港書展早前因第3波疫情而延期，貿易發展局公布書展舉行日期將延至12月16日至22日。因應疫情變化及防疫措施收緊，下月舉行的書展恐再次煞停，貿易發展局副總裁周啟良今早(15日)出席電台節目時表示，明日(16日)會與9個書展協辦機構開會，商討書展能否如期於12月中舉行。他又透露有關書展的準備工作，過去數月已進行得如火如荼，更有超過600個展商已報名參展，初步希望可延遲作最終決定的時間。

疫情下，貿發局4月至7月期間已舉行3次網上形式的展覽，吸引2萬個供應商參展及420萬人次網上觀展。周形容反應不錯，強調網上展覽同樣可助參展商接觸買家，甚至是以往較少到港觀展的海外買家。

他又以即將舉行的秋季採購匯為例，指有玩具店用虛擬攤位建造主題樂園，雖然實體展覽較網上形式，更能令展商與買家有較深入的討論，但貿發局會繼續運用新科技協助推廣，認為疫情後網上展覽可與實體展覽雙軌並行。