劏房無王管業主隨時加租　租戶呻「無人權」促監管

本港公屋供應不足，不少基層家庭被迫瑟縮在衞生環境惡劣、租金昂貴的劏房，港府早前成立劏房租務管制研究工作小組，研究租務管制可行性，惟屢被批評欠缺租戶代表。由多個團體組成的全港劏房居民大聯盟今(15日)公布首份民間租管方案，提出8項建議，包括劏房定義涵蓋所有不適切房屋、以「應課差餉租值」作基準訂立起始租金、租金以5%為上限按通脹調整、並設立執法部門監管業主濫收水電費情況等，促請當局盡快落實有關時間表，並承諾在本屆政府任期結束前推出租管，保障基層權益。

大聯盟認為，現時劏房類型五花八門，租管的規管對象應以涵蓋廣闊為原則，包括分間樓宇單位、天台屋、床位、板間房、工廈劏房及寮屋等，以保障所有居於不適切房屋的租戶。而且現時大多劏房設施簡陋，單位面積細小及環境惡劣，租金卻高昂，呎租甚至堪比新建的私人住宅單位。大聯盟建議方案應訂立起始租金，避免業主牟取暴利。

針對業主加租幅度，大聯盟表示疫情下經濟轉差，惟劏房租金不跌反升，加幅更高達約10%，建議租金調整幅度應按通脹調整，以5%為上限；通縮時則必須凍租。有劏房戶反映香港欠缺劃一租約，有人甚至只達成口頭協議，未有簽訂書面租約，業主及租戶權責不清，一旦設施損壞，業主未必願意支付維修費用，建議港府落實標準租約。

另外，本港公屋輪候時間普遍高達7年，大聯盟認為，港府應保障基層家庭「上樓」前有穩定的居所，建議設立為期9年的優先續租權，並設兩個月的搬遷及調整租金通知期。若業主欲收回物業自住，港府亦應監管有關單位情況，避免業主再次出租單位圖利。

一家三口居於荃灣一間40平方呎板間房的蔡先生指出，其廚廁設備由業主提供，惟兩年前熱水爐漏電，業主卻堅拒維修或更換，只能與其他6名共用設備的租戶分攤約6000港元的維修費，財政壓力大增，認為劏房戶「一啲人權都無」，因業主隨時可大幅上調租金迫遷。

全港關注劏房平台召集人鄧寶山批評，基層租務市場「無王管」，導致劏房租戶長年被剝削，認為民間贊同推行租管聲音清晰，惟港府對此立場較為保留，加上有關工作小組欠缺租戶代表，擔心小組最終若建議延後租管會令市民失望。