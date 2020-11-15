網民熱話：私家車駛太快？車頭蓋掀起「減速」

司機駕駛時不時會遇到各種突發情況，但行車時車頭蓋掀起的確會嚇一跳。近日網上流傳一段車cam片，拍到一輛掛着試車「T」牌的私家車，行駛時車頭蓋突然掀起的經過，引起網民熱議，表示「所以要試車」。

據車cam片顯示事發於前日（13日）中午12時許，當時一輛掛着「T」牌的黑色開篷私家車沿粉嶺公路行駛，在連切兩線往快線時，車頭蓋突然「彈起」，遮掩整塊擋風玻璃，懸掛的「T」牌亦飛走。隨後司機立即減速停車，幸好當時行車疏落未有釀成車禍。

有網民認為車頭蓋「彈起」的畫面相當有喜感，「個試車牌唔要都唔好咁掉啦！」，又指車頭蓋是「減速板」，「快到彈起」。亦有人猜測可能私家車掛了「T」牌才會導致意外，「掛T牌冇注意未閂實頭冚」。另有網民指幸好沒有釀成車禍，「好彩後面冇車」。

網民有話說：

Esther Le：老爺車係要小心啲！

Sum Yau：個T牌做咗世界冠軍！刷新跳高紀錄！

Dikko Fong：我試過係高速部的士就係咁，好彩唔係開得好快，個下係好恐怖

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