疫下網課基層難負擔買電腦　慈善團體資助120名學童

疫情反覆，學校不時停止面授復課改為網課，網上學習變成新常態，因疫情增加的日常開支及購買流動電腦裝置及軟件，對基層家庭而言是負擔沉重。保良局於今年8月成立學習基金，資助基層家庭學童購置流動電腦裝置及急切學習需要等，至今有約120名學童受惠。受惠對象須由保良局屬校或社會服務單位轉介申請，或經社署或資助綜合家庭服務中心轉介。

「我都唔敢去買電腦，兩個囡一直都係靠部手機上堂。」黃太的丈夫早年離世，她獨自照顧兩名分別就讀小三及小五的女兒，疫情期間需要額外花費購買大量防疫用品，經濟捉襟見肘。縱然明白手提電話並非網上學習的理想工具，黃太亦只能安撫女兒「將就住先」，由於手機螢幕細，做網上功課無法閱畢全文，做答題亦要「碌嚟碌去」，影響學習。

黃太其後成功申請「保良局何鴻燊博士紀念基金—學生支援計劃」，為兩名女兒添置平板電腦，「螢幕大咗」上網課時能看清楚教材，方便查資料及做功課。

保良局扶弱基金辦事處基金及項目主任林小玲表示，不少基層家庭學童像黃太兩名女兒一樣，因家庭經濟問題，在網上學習方面面對困難，學生支援計劃為面對家庭經濟困難的中、小、幼學童提供學習支援，包括資訊科技裝置、特別及急切學習需要等，如繳交書簿費，支援具特殊學習需要學童及早接受個別評估。