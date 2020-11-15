行山友爬海洋公園纜塔　半身凌空打咭　網民評行為自私

一名行山人士攀上纜塔，半身凌空只靠一手一腳抓緊纜塔。(網上圖片)

海洋公園山徑一帶近日似乎多了一項新的「雜技」環節，網上流傳有市民在海洋公園附近行山時，自行走出山徑範圍，甚至有人疑為求「打咭」，攀爬接駁纜車的纜塔來表演「空中飛人」，狀甚驚險。據知該處早前涉及地契風波，公園拆除鐵欄開放予公眾人士，但開放後似惹來管理問題。

Facebook平台的「香港主題樂園員工Secrets」群組中，傳出一張照片，照片為纜車深水灣、香港仔運動場的一段路，相中有至少5名市民爬出斜坡範圍，一名行山人士在大石上留倩影，另有3人徒手爬落斜坡。斜坡有部分地方無雜草生長，只有沙石，其中1人手執雨傘，紮穩馬步向下走，似是頗為陡峭。照片中更有一名行山人士表演「大地在我腳下」，攀上纜塔，半身凌空只靠一手一腳抓緊纜塔，頭頂便有纜車經過，腳下便是斜坡，狀甚驚險。

帖文呼籲熱愛攀岩的人士，不要以為園內四周亦可「森度遊」，以免加重同事負擔，又稱若知道有人攀爬，要即時暫停纜車作安全評估，沒有問題才可重新載客。有網民亦狠評該名人士「冒死為打咭」、「行為自私」等。

該山徑為海洋公園纜車系統的路段，主要作維修工程、緊急救援與疏散的功用，但因路段可飽覽深水灣的怡人景色，吸引不少市民前來登山，入口放有安全指引，提醒市民要遠離纜車系統塔台、地基、電器設施及管道；切勿干擾纜車系統設備等。

公園附近山徑已非第一次惹來風波，海洋公園推出多項活動「森度遊」活動吸引遊人，其中「秘行南朗山」的山徑範圍被揭是政府土地，須全日暢通無阻地向公眾開放，惟海洋公園在行山徑地段裝設鐵閘，涉嫌違反地契，事件揭發後經地政總署介入才把鐵欄拆除。