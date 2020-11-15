浸大今舉行網上畢業禮　錢大康勸勉要摒棄「我對你錯」思維

因應新冠肺炎疫情持續，香港浸會大學今日(15日)舉行的畢業典禮，改以網上直播形式進行。校長錢大康致詞時勸勉學生，在現時複雜而不確定的世界，須摒棄「我對你錯」的思維模式，並具備「協作」這項人格特質，學習欣賞與包容差異。

錢大康即將退休，是次屬最後一次以校長身份出席浸大畢業禮，他於致詞時提到，世界正經歷巨變，華為以5G技術推動新一次的工業革命、美國則發動貿易戰、網絡戰等、中美關係邁向全面冷戰、各地亦陸續爆發大型示威，包括美國「Black Lives Matter」（黑人的命也是命）運動、法國「黃背心」運動、香港反修例風波等。

錢表示他認為在複雜而不確定的世界，許多人欠缺「協作」這項人格特質，並指出協作是欣賞和包容差異、與意見相異的人對話交流等，而協作時須摒棄「我對你錯」的思維模式，籲學生謹記「你的世界亦屬他們，而他們的世界亦無異於我們的世界」。

去年浸大因社會事件取消畢業禮，今日浸大先為上屆畢業生補辦典禮，其後舉辦今屆典禮。典禮一如以往在大學會堂舉行，但現場內並沒有觀眾，台上有校長錢大康、副校長（教與學）周偉立、各學院院長等10多名大學管理層。