涉注射過多腎上腺素致病人血腫　西醫洪長錐被控專業失德

腸胃肝臟專科醫生洪長錐被指，在2015年為1名男病人治療十二指腸潰瘍出血時，注射過量腎上腺素及使用過多或不必要的止血夾，導致事主出現血腫，需要再做手術，洪被控專業失德。案件今日(15日)續訊，期間辯方專家證人表示，洪的做法完全正常，聲稱血腫是不可避免的不幸事件，不應怪罪醫生。案件12月14日結案陳詞。

案情指，1名男病人2015年10月2日因十二指腸潰瘍出血到聖德肋撒醫院求醫，洪利用內窺鏡替事主注射腎上腺素，並使用三個止血夾(hemoclip)。事主及後做電腦掃描，發現出現血腫，需立即做手術。洪被控使用過量腎上腺素及過多或不必要的止血夾。

辯方傳召專家證人李玉棠醫生，並播放內窺鏡檢查的片段。片段顯示，患者的十二指腸內部有泛白的情況，也被透明的液體覆蓋。李醫生稱，腎上腺素能令血管收縮，達到止血的效果，泛白是正常跡象。另外，醫生使用的止血噴劑(Hemospray)也有機會導致泛白。不過，洪使用的劑量並無過量，有醫學文獻甚至指出，可以注射30cc腎上腺素。

就控方專家證人質疑洪在沒有出血的位置注射腎上腺素，屬過量注射，他表示在潰瘍四周注射腎上腺素是慣常做法，如果直接注射潰瘍止血，有機會導致嚴重痛楚、穿孔等問題。

另外，由於腎上腺素是透明的液體，難以判斷在十二指腸內的透明液體是否過量的腎上腺素，除非是直接自導管流出。

控方指出，根據內窺鏡影像，醫生施手術時看不見導管的末端，質疑洪盲目注射。李則稱，醫生雖然看不見準確落針位置，但能憑經驗，以及運用導管感受，不一定依靠視覺。由於注射腎上腺素不會致死，所以使用上比較自由。他引述個人經驗，當患者嚴重大出血，導致難以判斷出血位置，會在任意位置注射腎上腺素止血，他強調一兩針腎上腺素並不會導致嚴重併發症。

控方又指，李玉棠曾指止血夾的位置不利(unfavourable position)，作供卻指止血夾的作用在於定位，可以使用更多夾作調整，位置問題不大。而且，他並無在供詞提及注射腎上腺素的視覺限制，以及在非出血位置注射的情況等。李表示，有關資訊如「ABC」(入門、初階)的知識，聲稱沒有必要鉅細無遺寫進供詞。

他又表示，內窺鏡手術後出現血腫的情況極度罕見，是不能預料、不能避免的不幸事件，並不能怪罪醫生，但洪做法完全正常，內窺鏡手術唯一目的就是止血，洪的手術亦是成功。