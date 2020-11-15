被DQ梁繼昌批港府朝令夕改　諷建制議員成「忠誠反對派」

全國人大常委會今年8月宣布立法會延任不少於1年，惟事隔數月特首林鄭月娥就提請人大就議員資格問題作決定，最終4名議員被取消立法會議員資格（DQ）。被DQ的會計界前議員梁繼昌今日（15日）接受訪問時指，無法猜測林鄭月娥背後的動機，但批評港府在處理議員資格一事上「朝令夕改」，如伸出「彈弓手」，毫無程序公義。他又遺憾立法會成為「一言堂」，憂慮一些具爭議的議題，例如「明日大嶼」或會在會上迅速通過，而有關垃圾徵費及禁電子煙的條例草案則或因不合某些人心意而被「消滅」。

梁繼昌在第7屆立法會選舉提名期間，被選舉主任裁定提名無效，港府早前按全國人大常委會的決定即時取消其議員資格。梁繼昌表示不贊同選舉主任當時所作的裁定結果，斥對方未有給予機會解釋是不公平做法。對於早前被取消議員資格，他坦言對人大常委會的決定感到詫異及失望，惟及後因聽過有關風聲傳出所以不感意外。他斥有關決定矛盾及不理性，認為如有關議員不能延任，中央亦應提早交代。

被問到會否就有關決定提出上訴，他反問「有用咩？」又認為對於人大常委會的決定，法庭很大機會不會受理，而且預料勝算微，故暫未有考慮提出上訴。

隨着4人被DQ，其餘的泛民議員提出總辭抗議，立法會由建制派議員全面主導。梁繼昌指，一直以來立法會的議事日程均由政府與建制派主導，相信建制派的議政質素也不會有太大改變。

梁又預計，當議會沒有泛民的反對聲音後，或有建制派會扮演「忠誠反對派」，但可能只會用多點時間批評政府，到最後一刻依舊投下贊成票。他又憂慮，在社會上較大爭議的議題，如「明日大嶼」或是民生關注、有關垃圾徵費及禁電子煙的條例草案，將於會上迅速被通過，或是因不合某些人心意而被「消滅」。他呼籲建制派議員若要做好「忠誠反對派」，應做足功課、改善議政質素及認真思考投票取態。

經過DQ一役，外界關注4人會否再次參選下屆立法會選舉。梁繼昌指剛被DQ不適宜在現階段再討論參選與否，又坦言「無再諗過（要參選）」，他作為專業人士未來有興趣繼續在專業範疇的工作上發展。他指現時本港財政狀況惡化，加上未知經濟會因疫情放緩多久，故未來會更關注本港公共財政問題。另外，他亦會繼續關注環保議題，料未來會與不同的環保團體研究全球氣候變化問題。