內地富豪錢峰雷與助理被斬案　事主懸紅1000萬元緝兇

內地富豪錢峰雷(43歲)與姓方(48歲)男助理，昨(14日)凌晨在灣仔遇襲，外號「錢多多」的錢峰雷明日(16日)登報懸紅1,000萬港元緝拿兇徒，指他在港灣道皇朝會門口遇襲，該4名中國籍兇徒視法律如無物，挑戰社會安寧，踐踏香港治安及法治。

錢峰雷在聲明中又指，他得悉警方正盡力緝兇，現懸紅協助警方緝兇及將兇徒繩之以法。任何人士若能提供可靠消息或證據，如銀色私家車牌片段等等，可獲獎賞最高1,000萬港元，或按比例之懸紅金額。任何能提供此案有關消息人士，可提供給其代表律師事務所，電話號碼為21157400、手機為54200597、或負責案件的灣仔警區重案組或就近警署。

案發於昨凌晨零時許，43歲的錢峰雷及姓方(48歲)男子步出灣仔港灣道會展皇朝會時，4名大漢乘坐一輛私家車而至向2人施襲，事主走避不及同告受傷流血，兇徒得逞後逃去。錢手腳受傷，方被斬傷頭及背。案件列作傷人，交由灣仔警區反三合會行動組跟進。錢峰雷為浙江人，持有香港身份證。據了解，錢與阿里巴巴創辦人馬雲關係友好。