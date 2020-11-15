6內地人涉闖港水域非法捕魚被檢控　明日東區法院提堂

漁護署今日（15日）公布起訴4名涉嫌非法使用拖網捕魚及2名涉嫌非法捕魚的內地漁民，6人明日（16日）將在東區法院提堂。

水警人員分別在昨日（14日）下午1時許，在索罟群島一帶水域發現一艘內地拖網漁船懷疑正在進行非法拖網捕魚；及在上周五(13日)下午4時許，在分流角一帶水域發現另一艘內地船隻懷疑正進行非法捕魚，截停有關船隻後，水警通知漁護署人員進行調查。漁護署人員其後在兩艘船上分別檢走一批拖網工具及定置網。

拖網漁船上被捕的4名內地漁民涉嫌違反《漁業保護規例》（第171A章）（《規例》）使用已被禁止的器具捕魚。至於另一艘漁船上被捕的兩名內地漁民則涉嫌使用未經登記的船隻捕魚，違反《漁業保護條例》（第171章）（《條例》），6人均已被落案檢控。

漁護署發言人提醒市民，禁止拖網捕魚措施已由2012年12月31日起生效。根據《規例》，任何人士使用已被禁止的器具捕魚，一經定罪最高可被判罰款港幣20萬港元及監禁6個月。而任何人士使用未經登記的船隻捕魚則違反《條例》，一經定罪最高可被判罰款港幣10萬港元及監禁6個月。