港府一意孤行推明日大嶼　學者倡全球招標免除官商勾結

明日大嶼計劃一直因高昂造價而備受關注，政府初步估算計劃總工程造價高達約6,240億港元。有學者直指計劃規模龐大，認為政府有必要盡快交代計劃時間表及擬建工程細節，提高透明度。同時指出填海造地此等工程計劃一定涉及大量招標項目及批標流程，建議政府考慮就計劃設立由立法會議員及工程界代表組成的委員會作監察，亦可為相關工程進行全球招標，避免令工程落入單一發展商或承辦商，否則容易予人官商勾結之感。

香港中文大學經濟系副教授莊太量指出，明日大嶼計劃擬填海造出約1000公頃土地，相關涉及的工程範圍甚廣，不應只由單一或少數公司承辦及負責。他建議政府應就工程方面展開全球招標，藉此吸引來自國際及本地的公司報價，亦可組成委員會從中監察，再選出並公布較佳方案，提高計劃整體透明度。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強表示，政府一直標榜會靠明日大嶼打造人工島建屋，紓緩港人殷切住房需要。他認為政府需事先計劃該區規劃設計，切勿一昧建屋讓人遷入居住，卻未做好相應娛樂、交通及社福配套，令居民最終恍如住入「孤島」。他建議當局可考慮設置演藝、娛樂及零售等處所及配套，為基層居民帶來就業機會，讓他們安居樂業，又可打造多元化社區。