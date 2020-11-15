美國大選：女主持人批特朗普施政如納粹　白宮促CNN道歉

美國有線電視新聞網絡（CNN）主持人阿曼普爾（Christiane Amanpour）日前在節目中，形容總統特朗普在任的4年為「水晶之夜」，如同納粹德國對猶太人的暴行，惹來爭議。白宮發言人麥克納尼（Kayleigh McEnany）上周六（14日）在社文網Twitter發文聲討，要求阿曼普爾和CNN道歉。

阿曼普爾在節目中表示，特朗普在現代發起如「水晶之夜」行動，攻擊事實、知識、歷史和真理，而民主黨的拜登及賀錦麗團隊承諾讓一切恢復正常。節目更配上納粹分子破壞猶太人商店、焚燒書籍的紀錄片畫面。麥克納尼表示，阿曼普爾和CNN必須立即為輕視猶太大屠殺和數百萬名受害者道歉，並向誹謗歷史上與以色列最親善的總統道歉。

資深傳媒工作者克拉考爾（Steve Krakauer）上周五（13日）發文表示，阿曼普爾將特朗普與希特拉和水晶之夜相提並論，屬駭人聽聞且無法容忍。評論員麥考爾（Jeffery McCall）表示，將特朗普政府或任何美國政治領域的事物比喻為納粹，是妖魔化的行為，這種言論不應存在；美國目前處於兩極分化，主流傳媒不應推波助瀾。

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