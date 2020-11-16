Dr.東：女性及肥胖人士易患關節炎　負重運動可增軟骨體積強化關節

不少長者因關節退化而痛症纏身，影響日常生活，更易衍生情緒問題。國際調研機構IQVIA今年7月訪問100名本港患者，發現35%受訪者經常感到疼痛，每日多過一次；41%受訪女性的情緒困擾大，較男性多。有專科醫生指出，女性、關節曾受傷或肥胖等人士患病風險較高，一旦確診「傷身又傷心」，建議市民在關節軟骨出現明顯退化前，定期進行適量負重運動及進食營養補充劑強化關節，若出現病徵則要立即求醫。

IQVIA訪問100名平均年齡60歲的關節痛患者，發現全部均有膝關節痛，逾半有肩膀、踝或手腕關節痛；超過一半每周出現至少一次痛症。調查亦顯示，77%受訪女性認為關節痛影響生活質素，遠高於男性的55%；女性更會因關節痛衍生較多負面情緒，例如悲觀或抑鬱等。

老人科專科醫生陳飛表示，衞生署數字顯示超過20%港人患有關節痛或關節腫脹，主因是退化性或發炎性關節炎。發炎性關節炎主要由其他疾病引起，如免疫系統失調等；退化性關節炎則是經長年累月的磨擦勞損，或年紀增長所致，情況較為普遍。他解釋，關節面的軟骨經常被磨擦會變薄，加上關節液分泌隨年紀增長而減少，進一步加劇骨頭之間磨擦，導致關節僵硬、紅腫熱痛或變形。

骨科專科醫生袁智斌補充，除年紀增長外，肥胖、女性及關節曾受傷等患病風險亦較高，其中女性因盤骨較大，膝蓋須承受較大壓力，故較易患病。他又提到，關節痛對日常生活造成極大困擾，患者即使「坐低唔郁都會痛」，惟中國男性向來較為硬朗，部分即使關節變形亦僅稱「少少痛」，故出現女性負面情緒較多的情況。

袁建議患者要盡早求診，並增強身體機能，避免運動姿勢不當加重傷勢。他指控制體重雖有助減低患病風險，惟不少人未能完全跟隨指示，部分更會以「飲水都會肥」作借口。陳飛亦指，關節軟骨在出現明顯退化前，適量的負重運動可增加軟骨體積，而葡萄糖胺等營養補充品亦有助補充關節液。惟部分產品質素參差，成效及副作用亦有所不同，籲市民事前先諮詢醫生意見。

53歲的患者盧女士指出，她20多年前生育後體重大增至約70公斤，其後不時出現膝痛，「每行3步要唞1步半。」她指近年情況愈趨惡化，步行亦感到刺痛，不但無法穿高跟鞋，亦擔心會加重親友負擔，只能減少外出社交或旅行。她曾服用止痛藥、貼膏藥貼等，但均未能改善病情，期望未來可在醫生協助下減輕痛楚。

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