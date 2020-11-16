廣東道奪命火釀至少7死10傷　親友痛哭肝腸寸斷

油麻地廣東道昨晚(15日)一幢唐樓發生大火，合共釀成至少17人死傷，當中4男3女傷重不治，7人命危，其餘3人傷勢亦不輕；大批死傷者家屬於昨晚深夜及今日(16日)凌晨時分，陸續趕至伊利沙伯醫院了解，不少事主家屬親友抵院後，被安排到醫院的善別室守候火警中最新消息，當部分人驚聞有家屬親友於火警中不幸喪生，無不悲從中來，當場痛哭，亦有部分親友得知消息後，互相擁抱安慰扶持，場面傷感。其後，有部分傷者接受初步救治後，須轉送其他醫院接受進一步治療。

據了解，事發單位為1樓一間尼泊爾餐廳，當時其中一名傷者正為其兒子舉行生日派對，惟於上址門前見到有燃燒的蠟燭放於地上，有可能燒着隔離隔音板肇事；而傷者有9名親戚在餐廳內一同參與生日會，他和另外兩個小朋友成功逃生。大批消防及警員正在現場調查火警原因及事發經過，現場仍未解封，一批探員亦在唐樓地下查看周圍環境，稍後將交代火警詳情。

消防及警方於今日(16日)凌晨1時左右，講述火警詳情，消防處消防區長(九龍南)張廣源表示，現場一樓一個面積約5米乘15米單位起火，其時上址正進行聚會，與會者為親友關係。消防於3分鐘後到場，經現場風險評估，立即加派3個行動小隊加入救援，其中一隊於單位救出11名市民，另一小隊利用升降台在事發單位外牆救出5名市民，而其餘一個小隊，則在單位後巷救起4人，相信當時他們因躲避火勢，從單位內洗手間窗戶跳落後巷逃生，導致腳部受傷。

消防續指，火勢約於8分鐘後救熄，而救援人員到場時，發現有大量傷者，經評估後將原報為一級火警升為2級大量傷者事故，並加派多輛救護車及2個搜救專隊到場增援拯救。整個救援行動中，合共出動68名消防員、1條滅火喉及2隊煙帽隊及14輛消防車，由於火警造成多人死傷，消防處已成立專責小隊調查該宗火警，而火警原因仍有待跟進。

消防處救護監督(九龍西)唐思豪則指，傷者分別被送往4間醫院搶救，當中7人送院後證實死亡，其餘大多是吸入性昏迷、燒傷及逃生時腳部受傷等。

油麻地分區指揮官(署理警司)林以恒表示，火警中死者包括4男3女(9歲至40歲)，其餘10名傷者分別5男5女(13歲至46歲)當中，7人仍危殆，1人情況嚴重，其餘2人亦受傷。