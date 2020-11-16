資料庫：油麻地嘉利大廈火警最轟動　致41死80傷

本港近年亦發生死亡特別嚴重的火災，最為轟動為油麻地嘉利大廈火警，造成41死80傷的慘劇。1996年11月20日下午4時40分，位於彌敦道233號的嘉利大廈電梯槽內搭起棚架，槽內有工人進行燒焊做電梯更換工程，但火屑散落至1、2樓電梯槽的木板起火燃燒，濃煙湧上高層，並引發大火。

消防最後將火警升為5級，大火沿電梯槽內竹棚向上燃燒，樓層轉眼間濃煙密布，大廈高層內市民均爭相逃命。有市民以褲結繩爬到旁邊金陵大廈逃生，其中15樓一名男子爬窗逃生時，因體力不支跌落5樓平台，但13樓一名男子在窗邊呼救期間，當場被身後烈火吞噬。大火燒至翌日下午1時多方被救熄，最終奪走41條性命，當中包括殉職二級消防隊目廖熾鴻，而受傷人數亦達80人，由於火災中多人遺體被嚴重燒焦，鑑證人員僅能以DNA等知識辨認死者。

2008年8月10日，旺角嘉禾大廈發生5級大火，奪去了4條寶貴生命，造成50多人受傷，其中2名死者是執行職務的消防人員。2名消防人員置身火場毒煙中，不顧自身安危，脫下自己的氧氣罩，協助住客呼吸，讓對方得救，2人則因氧氣樽氣量耗盡，吸入過量濃煙死亡。另外，1997年1月25日，尖沙咀寶勒巷新一代卡拉OK遭縱火，共造成17死13傷的悲劇。