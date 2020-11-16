山竹襲港致逾6萬宗塌樹　兩萬噸木材埋葬堆填區

颱風後總是塌樹處處，2018年強颱風「山竹」襲港致逾6萬宗塌樹，為應付颱風過後收集的大量塌樹廢物，港府當年在啟德發展區設置臨時木料廢物收集處，供市民及業界人士免費取走塌樹。但在收集處關閉後，大批塌樹廢物最終仍難逃一劫，逾兩萬噸廢物運送到新界西堆填區了結。一場風災揭示港府低估塌樹帶來的環保回收問題，每年有近8至10個颱風，致令大量「可用之材」淪為「廢柴」。

「山竹」致塌樹廢物量急增，港府當年在啟德發展區設置臨時木料廢物收集處，供各界把收集所得的斷枝樹葉送到該處暫存，不足兩個月，共接收了約8千架車次的塌樹廢物，期間僅有435件木料被公眾提取，環保署亦揀選約450件適合重用的木料，送往「綠在區區」，方便公眾回收重用或循環再造。環保署當年亦採購大型工業級木材破碎機，設置在屯門T‧PARK，惟每日僅可處理約百噸塌樹廢物。收集處餘下逾兩萬噸廢物最終「葬身」堆填區。

事實上，木材「重生」出路多多，以加拿大為例，會挑選可再用的塌樹加工以製作家具，木碎亦可作堆肥之用。本港處理廢物的能力及資源遠遠落後，根據環境局2018年數字，每日約有341公噸園林廢料棄於堆填區，但全年的回收循環再造只有約一千公噸，佔整體不足1%，循環再造迫在眉睫，政府有需要認真檢討。