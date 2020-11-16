廢木碎出路多元化　製成塑膠木是另一好選擇

廢木碎是否只有製成「生物炭」這單一出路？非也！環保人士指出，廢木出路其實多元化，内地及台灣的廢木回收再造技術成熟，將園林廢物及廢塑膠混合製成「塑膠木」（Wood Plastic Composites，簡稱WPC），主要用作戶外設施，防潮並且壽命長，是作爲取代木材的環保材料；認爲政府可參考在本地設立塑膠木廠，既可吸納廢木及廢塑膠兩種物料之餘，塑膠木的價值亦相當高。

環保團體綠惜地球總幹事劉祉鋒批評，本港回收政策落後，除了廢紙回收率可達40%外，其餘物料的回收率均低於10%以下，其中廢塑膠的回收率只有7%，廢木的回收率更低於2%，大批有用的木材及塑膠白白送往堆填區當垃圾，情況令人憂慮。

他指出，事實上近年建築界廣泛使用塑膠木，是一個兩全其美的方法，因能吸納廢木及廢膠兩種廢物。塑膠木主要原料是廢木碎及廢塑膠，可用於戶外設施，如戶外木圍欄以及露台防水地板，使用壽命較一般木材長，不但防水、防潮、防蟲，也有一定的防火性，可塑性也非常強，可以通過不同工藝的加工，生產出顏色眾多、風格多樣的產品，商品價值相當高。

他透露，十多年前政府曾到内地考察時，已參觀過當地的塑膠木製造廠，研究提升園林廢物的再造性，無奈最後不了了之。他認爲，在本港設塑膠木廠並不困難，因塑膠木產品有價值有市場，甚至比生物炭設施更有出路，希望政府可就往後的園林廢物處理設施招標中，新增更多元化的方向。