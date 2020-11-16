年耗3800萬將園林廢物製生物炭　環保不成反加劇氣候變化

本港園林廢物政策落後，過去平均每日產生約170公噸園林廢物，但回收率卻少於2%，政府決定明年起每年投放3800萬元，聘請承辦商在屯門T‧PARK[源．區]附近設立園林廢物處理中心，將園林廢物破成木碎及木板等，而木碎會用作製造生物炭，中心今年7月已截標，將於本月公布結果，中標承辦商首年每日平均處理30公噸園林廢物，推算每日可生產達3公噸生物炭。不過，有環保人士擔心本港無法吸納如此多生物炭，「700萬人一齊燒烤都無法燒完」，加上燒炭會釋放二氧化碳，擔心影響氣候變化，批評政府處理木碎方法單一，出錢搞環保但最終結果卻是最不環保。

園林廢物包括各類植物廢物 ，一般可自然分解。根據最新2018年本港固體廢物監察報告的統計數字，由於當年有超強颱風「山竹」襲港，每日有達341公噸園林廢物棄置於堆填區，佔整體都市固體廢物約3%。而環境保護署的數字則顯示，過去數年本港平均每日產生約170公噸園林廢物，當中約有100公噸是由政府部門產生及收集，主要來自政府工務工程及日常植物保養的清理工作；但園林廢物的整體回收率長期偏低，每年平均少於2%，其餘幾乎所有廢木都送往堆填區處理。

為提高園林廢物的回收率，環保署計劃在屯門污泥焚化爐T‧PARK[源．區]旁興建一個佔地約2.5公頃的園林廢物處理中心，將園林廢物破成木碎及木板等，供回收業界使用，政府每年支付承辦商的營運費用約為3800萬元。處理中心明年年初開始運作，首年每日處理30公噸園林廢物，第二年增至每日60公噸，即每年約2.2萬公噸，預計往後每年能處理約為現時都市園林廢物棄置量的35%。環保署回覆指，中心的合約於今年5月29日進行公開招標，並於7月31日截標。標書評審工作已經完成，有關招標結果將於本月稍後時間向外公布。

本報取得該份標書，顯示處理中心的合約期是4年，除了要接收政府部門收集的園林廢物，還需處理節日過後棄置的植物如年花及聖誕樹等，最多可以儲存2500公噸廢木。另外，中心亦要建立可回收物料生產區，分類每日最高生產50噸的可回收園林廢物，包括木屑、 堆肥，生物炭原料、木板和木樑等；惟標書附件只詳細列明當中3種不同回收物料，即原木、木屑及生物炭的規格。此外，環保署研究在環保園發展試驗設施，將合適的園林廢物轉化成生物炭等有用材料，最快將於2022年年初啟用。

環保署回應指，園林廢物在破碎成碎木後，會用作堆肥及生物炭，而生物炭是將包括園林廢物等有機物料經熱裂解過程所產生的木炭。生物炭可用作土壤改良劑、過濾污染物的濾料、加入種植用的泥土及動物飼料等。園林廢物經焚燒或自然分解都會釋放二氧化碳，但生物炭的這些用途可以保存當中的碳分子，有助減緩氣候變化。

不過，學者及環團卻持不同意見。中大賽馬會公共衞生及基層醫療學院客座教授黃子惠指出，生物炭雖與一般木炭不同，可改善土壤條件，相比起木炭可減少溫室氣體排放量；但因為仍是主要用作燃料，燃燒過程中必然會排出二氧化碳，故會加劇氣候變化。

綠色力量副主席文志森則推算，若處理中心每日處理30公噸園林廢物計算，利用廢木每日可生產的生物炭可多達3公噸，「700萬人一齊燒烤都無法燒完！」他擔心本港的吸納量有限，木碎出路不大，批評政府將碎木轉爲為生物炭及化肥的處理方法單一，環保不成反導致空氣污染，促請政府考慮更多元化的回收方法處理廢木。