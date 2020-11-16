何志平專欄：預言在先

兩月前看到美國總統候選人在俄亥俄州的第一場辯論會，看到兩位老人家在台上針鋒相對，動氣勞神的吵得臉紅耳熱，真的感慨良多，亦勾起了一段2019年底，在紐約大都會看守所內的談話回憶。鄰居「哥麥」（假名）是波多黎各裔來自美洲中部的退役軍官，在俄亥俄州長大，並肆業於該州州立大學。

哥麥介紹他的大學時，滿腔熱情和自豪感的說，州裏的人都以這州立大學為傲，認為是最有美國傳統精神的教育堡壘。不說你還不知道，那大學的法律學院更是著名，很多應用在選舉政治上的術語及觀察現象都是出自該學院的。

那時候，總統特朗普正在為「通俄門」的國會彈劾案而左閃右避，尷尬異常。哥麥更引述他在俄亥俄州母校的一位著名法律教授最近刊登的一篇重磅文章，推論出大選中因為郵遞選票而出現的「藍移」（blue shift），更預言2020年總統大選時，特朗普會因為大量的郵寄選票而出現的藍移現象而不承認和挑戰點票結果。

哥麥解釋說：「共和黨的代表顏色是紅色，民主黨的是藍色。大選日初步點算的是現場投下的票數，一般是共和黨的票數略多，後來數出的郵寄選票則以民主黨的佔多數，所以總票數初步是以共和黨（紅票）的領先，後來則被民主黨（藍票）超前，這是教授研究俄亥俄州16年來4屆總統大選累積的經驗結果，謂之『藍移』現象。教授還大膽的預言說2020年總統大選，可能因為藍移現象，總統特朗普指控選舉不公舞弊而不承認點票結果。更說特朗普早在2018年佛羅里達州州長選舉時已有如此表現的前科，所以到2020年大選時，他會大喊『馬上制止那偷竊，不要讓他們把我們的選舉盜走』！」

那是2019年底，總統大選競賽還是剛剛起步，主要是民主黨眾多候選人的初選。而美國中部的法律教授已提出那麼超前的預測，真是不可思議。禁不住追問更多的詳情。

哥麥說：「教授發表了200多頁的論文，真是一石激起千層浪，引來無數揣測。詳細內容我記不起來，但他把焦點落在賓夕凡尼亞州的選舉，該州將由民主黨州長和共和黨控制的州議會來決定。根據美國憲法，總統選舉由全國538個選舉人組成之選舉人團認證，而選舉人團是由各州州議會委任產生的一群人。從技術上講，各州可以根據情況需要選擇選舉人團，但各州都通過各州的地方法律，根據州內民眾普選投票的意向來分配選舉人團的席位。特朗普會以遲到的郵遞選票為欺詐證據，而迫使賓夕凡尼亞州的共和黨眾多的州議員漠視州內普選結果，不要理會民主黨人的州長的反對，任命州議會指派的選舉人團名單於12月14日投票給特朗普。當1月6日國會兩院開聯席會議審議覆實投票結果時，這些來自一個州內互相矛盾和競爭角力的選票名單，可導致國會內的激烈政治鬥爭，兩黨爭持不下而拉成僵局。最後還是要讓國會投票或最高法院仲裁來解決這死結。」

太精彩了！我追問道：「一般來說，這是危言聳聽有趣的陰謀論，但特朗普不是一般的總統，有說他是狂人發狂想做狂事！那麼教授有甚麼真知灼見以防萬一的呢？」

哥麥想了一想便回答：「我認為教授在論文中最有力和重要的一點是指出現在那一部已有133年歷史的《選舉計票法》太多漏洞了，可以為總統創造了不良的激勵和動機，更可能使混亂的選舉後時期帶來動盪和增添不少不穩定的因素。教授最後的忠告建議是要求國會在2020年大選之前，負責任的消除《選舉計票法》含糊不清的地方，不然整個國家都要承擔這次選舉得失的後果！」

「對的。有怎麼樣的人民就有怎麼樣的國家，就有怎麼樣的領導人！」