東方民調：電費補貼大縮水　團體促推折扣紓民困

香港電燈及中華電力凍結明年電費，遭炮轟「賺到盡」。有商戶坦言凍結電費無助減輕營運壓力，現在已陷「吊鹽水」困境，希望港府「雪中送炭」提供補貼，以解燃眉之急。有關注基層團體則批評明年港府電費補貼大縮水，促直接減電費或提供新一輪補貼紓民困。

明年港燈的淨電費維持每度電126.4仙，中電每度電仍舊121.8仙，港府對兩電凍結電費明顯「收貨」，環境局局長黃錦星更為電力公司解畫，再三強調兩電增加機組為天然氣發電，面對巨大的電費調整壓力。

然而，凍結電費承諾或僅兩個月，根據《管制協議》機制，電費檢討公布的年度燃料調整費，只會保證首兩個月不變，隨後會跟市況波動，一旦燃料價格回升，燃料費平均值則會增加。

與此同時，港府向住宅用戶發放的共2,000港元的電費補貼將於下月完結，另外一項補貼計劃則大縮水，每月每戶補貼50港元。民間監察公共事業聯委會發言人蔡耀昌認為，單是凍結電費並不足以紓緩市民的困難，有必要直接減電費5%至10%，或在來年提供短期快捷的折扣優惠，紓解市民困難。

港府一直被批評「養肥」公共事業巨企，上世紀六十年代起，港府與兩電簽署利潤管制計劃協議，准許回報率多年維持在13.5%。2008年再簽訂協議把回報率降至9.99%，2017年簽訂新協議時再將回報率降至8%，年期延長至15年，每5年檢討。當年有指新協議可望減省電費，但被踢爆實際如港鐵票價「可加可減」淪為「只加不減」，又或是明減實加，口惠而實不至。

兩電明年凍結電費，各項公共服務亦有加價壓力。港鐵今年延長3.3%票價優惠後再推出8折優惠，但優惠年底結束後，票價將於明年加回，加上今年凍結票價將於明年及後年追加，以及明年按可加可減機制計算得出的加幅，港鐵明年或有加價3次的情況。另外，港府亦正處理所有專營巴士及的士的加價申請，市民有機會要不斷承受加價之苦。