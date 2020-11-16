東方民調：巴士的士港鐵排隊加　市民生活難上難

疫情下經濟蕭條，市民面臨失業減薪之苦。國際燃料價格下調帶動燃料調整費下跌，但中華電力和香港電燈明年卻只凍結電費不減價，賺盡8%的准許回報。「東方報業民意調查」結果顯示，大部分受訪者批評兩電沒有在疫境與市民共度時艱，更歸咎港府無急市民所急，縱容兩電賺到盡，未盡力促使兩電減價。面對多項公共交通工具排隊申請加價，受訪者擔心，港府未能發揮監察作用，如無牙老虎任由公共事業觸發疫市加價潮。

中電及港燈在立法會經濟事務委員會上交代明年電費，兩電均凍結電費，拒絕減價，更在議員追問下才承認，即使凍結電費，新電價方案下兩電的准許回報率仍達最高的8%，多名議員不滿兩電只凍不減，炮轟兩電「賺到盡」。

「東方報業民意調查」於上周四至六以手機東網港澳App及街頭問卷形式，成功訪問317名18歲或以上市民，結果顯示，對於燃料調整費下跌，兩電明年仍只凍結電費不減價，68%受訪者認為，兩電應減電費惠民；13%受訪者無奈指，不足以紓緩市民困難；13%受訪者憂慮，建新機組埋下加電費炸彈。

新電價方案下，兩電的准許回報率仍達最高的8%，43%受訪者批評兩電賺到盡；38%受訪者斥未有在疫境中與市民共度時艱；14%不滿兩電斤斤計較，未盡社會責任。

港府對兩電僅凍結電費表示「收貨」，更幫口解畫，48%受訪者斥港府縱容兩電，態度涼薄；32%受訪者認為，港府未盡力促使兩電減價；14%受訪者轟無急市民所急。

明年港府電費補貼亦大縮水，由每戶共2,000港元減至每月50港元，35%受訪者認為，應提供新一輪紓困措施；32%受訪者批評杯水車薪，難抵銷生活壓力；28%受訪者轟懶理生活艱難。

港府正處理專營巴士及的士加價申請，港鐵更有條件按機制年內加價3次，46%受訪者擔心生活百上加斤；34%受訪者憂港府如橡皮圖章准許加價；17%受訪者直指衣食住行樣樣加。

各項公共事業有加價壓力，大部分受訪者質疑港府的監察能力；50%受訪者直指，各種可加可減機制淪有加無減；32%受訪者斥如無牙老虎，憂觸發疫市加價潮；15%受訪者批評未能發揮作用。

綜觀情況，大多市民不滿兩電在疫境中仍賺到盡，未盡社會責任，而港府亦責無旁貸，應盡力促使兩電減電費惠民。未來陸續有公共事業申請加價，盼港府能抑壓加價潮。