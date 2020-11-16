陳肇始稱醫生走漏應檢個案由醫委會跟進　醫學會批霸王硬上弓

本港新冠肺炎疫情有反撲趨勢，港府早前宣布收緊一系列防疫措施，以防止出現第4波疫情，包括私家醫生可指明懷疑染疫的求診人士強制接受病毒檢測。食物及衞生局局長陳肇始今日（16日）指，醫生會按患者的病歷判斷是否需要接受檢測，認為列出某些病徵則必需強制檢測的硬規定，不是最理想的做法；她補充，如有走漏應檢測的個案，醫委會會跟進。醫學會指，現時當局推出法律框架前，未有與業界商討，形容今次是「霸王硬上弓」。

陳肇始今日出席一個電台節目時，未有透露強制檢測啟動的時間，並指需按疫情發展及病毒檢測率等數據來判斷，如全港大部分市民都已接受檢測，則毋須推行相關措施。

此外，有業界提出強制檢測需列明確臨床病徵以便醫生執行，陳認為相關做法不理想，如醫生臨床判斷患者毋須檢測，但其後證實確診，當局會按個案判斷，醫委會亦會有特定程序處理。陳補充，現時相關措施所需用到的電腦系統已接近完成階段，今周內會約見醫生團體商討執行細節。

醫學會批評，當局將醫生走漏應檢個案交由醫委會處理有恐嚇意味，並指應給予強制檢測的硬指標，以免日後醫患有爭拗。醫學會又表示，行內有一半私家醫生不是用電腦做病歷紀錄，呼籲業界需做好紀錄，以免日後被秋後算帳，他透露本周五(20日)晚將會與當局開會討論相關細節。

對於現時陸續有地方或特定職業群組出現爆發，衞生防護中心會向相關人士派發樣本樽，惟當局現時未有罰則處理無交回樣本樽的人士，導致發生走漏個案；陳肇始指，當局正考慮對特定群組發檢測指示，強調不遵守會有罰則。惟她承認，有關指示執行時有挑戰，如統計檢測人數和安排派發樣本樽、追蹤交還樣本等工作，都需要其他政策局協助。

陳指，昨日（15日）起4間社區檢測中心接受服務，已有2300多名市民參與，並指相關服務提供者會嘗試理順流程，鼓勵市民預約後才到中心檢測。