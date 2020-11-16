消委會：35款乾意粉樣本藏昆蟲碎片等異物　23款同時檢出霉菌毒素

意粉的配搭多變，可隨意配上不同的醬汁和食材烹調，加上保質期較長，是廣受歡迎的主食之一。消委會早前測試市面上35款乾意粉樣本，發現全部都驗出有昆蟲碎片、毛髮、石屑、金屬碎片、天然纖維或塑膠碎片等異物。另外，有約65%即23款樣本，檢出霉菌毒素脫氧雪腐鐮刀菌烯醇，其中2款同時檢出赭曲霉毒素A；有約65%即23款，包括2款供嬰幼兒食用的意粉，檢出微量除害劑。

消委會共測試35款預先包裝乾意粉，包括9款螺絲粉、15款通心粉及11款長條形意粉。結果發現，有23款樣本檢出脫氧雪腐鐮刀菌烯醇，包括2款供嬰幼兒食用的樣本，含量由每公斤36至506微克。聯合國糧食及農業組織／世界衞生組織食品添加劑聯合專家委員會所訂，一個15公斤的3歲小童，暫訂每日脫氧雪腐鐮刀菌烯醇的最高可容忍攝入量為15微克，以其中2款含量最高的樣本為例(每公斤506及312微克)，如一日進食25克意粉，便會分別攝入12.7及7.8微克脫氧雪腐鐮刀菌烯醇，分別達到該小童暫訂每日最高可容忍攝入量的8成及5成以上。當中有2款分別同時檢出每公斤1.6及0.9微克赭曲霉毒素A，檢出的濃度均低於歐盟上限(每公斤3微克)。

另外，有23款乾意粉檢出少量除害劑，包括2款聲稱為「有機」的樣本，其中14款檢出草甘膦，包括2款供嬰幼兒食用的樣本。全部低於香港《食物內除害劑殘餘規例》或歐盟的相關限量。

小麥是意粉的原料，在種植及收割時有可能混入昆蟲等異物。參考美國食品及藥品管理局對通心粉和麵食的行動水平，在6個或以上的樣本中，平均每225克含225或以上的昆蟲碎片，即代表含有雜質。消委會為每款樣本抽取225克作檢測，全部均檢出4至548昆蟲碎片不等，當中2款分別含548和271昆蟲碎片，比對美國的行動水平，分別高出144%及20%。亦有23款樣本檢出其他異物，包括粉蟎、毛髮、金屬碎片等。消委會表示，如用高溫烹煮意粉，應可消滅大部分細菌。

此外，業界為求增加生產效率，會使用較高溫度烘乾意粉，以縮短乾燥時間，或會減少對人體有營養價值的賴氨酸含量；而烘乾時會產生糠氨酸，並隨温度提升而增加，故此，糠氨酸一般會被視為意粉於乾燥階段受熱損傷的品質指標。製造商若使用75°C以上高溫烘乾意粉，每100克蛋白質的糠氨酸含量通常為300 毫克或以上。測試發現，各樣本每100克蛋白質檢出的糠氨酸含量差距很大，由68至460毫克不等，相差5.7倍，其中有9款樣本的每100克蛋白質檢出300至460毫克的糠氨酸，顯示所受的熱損傷較為嚴重，或會影響意粉中的營養價值。

消委會指，是次檢出的各種有害物質均低於香港或歐盟的參考標準，但有樣本不含相關有害物質，反映生產商在採購原材料、加工、運輸及儲存的過程中，仍可減低產品中的除害劑及霉菌毒素的含量，確保食品安全及衞生。