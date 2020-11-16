消委會：家居裝修工程報價參差　有承辦商對合約條款隻字不提

家居裝修設計就如一門學問，但相對價錢的細節就容易被消費者忽視，工程完成後更可能出現貨不對辦情況。消委會就家居裝修向11間承辦商（包括裝修工程及室內設計公司），為一個實用面積約400平方呎的單位進行全屋裝修上門報價。當中發現報價單出現涵蓋項目不一，詳細程度各有分別，其中有兩間評分最低的承辦商只在首張報價單，列出工程項目與總金額；而另1間更只有總金額一項，其他細節則欠奉。消委會形容測試結果顯示有關裝修報價的質素參差，遂建議消費者應要求承辦商列出的詳細報價單，內容越清晰和準確，越能減低工程展開後無故增加收費的風險；同時敦促業界不應籠統報價。

消委會是次實試屬於2房1廳1廚1廁的間隔，包括全屋清拆、鋪砌牆磚、地磚、訂造傢俬、更換全屋的門、安裝坐廁、潔具及爐具等；並邀請了香港樓宇檢驗學會根據10項評分準則為報價單作評審，包括「詳細列出各項工程」、「各項工程數量」、「各項工程單價」、「合約條款」、「工期」及「列出保險費計算方式」等。

消委會發現詳細列明「合約條款」為最差的一項，當中有3間對條款隻字不提，6間則只簡單提及條款，形容做法不能接受。至於工程的前、後環節的報價亦十分參差。只有5間承辦商提及清拆舊有裝修時，會為大廈公眾地方採取臨時保護措施，以至處理建築廢物的報價，例如會否為走廊鋪中空板，以及是否包含和政府相關的徵費；電工方面，亦有5間承辦商未有在報價單上列出每個電掣的收費方式，容易引起爭拗。就裝修工期方面，亦只有5間承辦商列明預計工期，隨時因為工程延長而令費用增加。

此外，就裝修費用方面，行內雖接受分期付款，普遍會分成第1、2、3期等，但測試發現有4間承辦商，未有量化訂定工程付款日期。消委會建議，可按照項目或工期分成4期付款，而第1期訂金不要超過總額的40%，以保障不會因工程早段「爛尾」而蒙受龐大金錢損失。另有6間承辦商提及工程費用已包括保險費或可代客購買保險，消費者宜主動查詢保障範圍是否最切合裝修工程所需。