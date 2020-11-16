消委會：開離岸或內地帳戶要求各異　資產要求最高達150萬元

消委會指，銀行間對開立帳戶的條件、可提供的服務和收費不盡相同。

不少港人近年因應移民或到海外升學等需要，開設離岸或內地戶口以便分散資金；消委會檢視了11間本地銀行的開立離岸或內地帳戶服務，發現由開戶年齡、資產結餘、費用，到轉帳方式、轉帳上限、帳戶最低結餘，辦理時間等都各有差異。正所謂小數怕長計，以轉帳費用為例，各間銀行收費不一，由豁免到每次收取最少250港元都有，其中僅得2間完全豁免，但其開户條件需為現有帳户，且資產結餘要求需不少於100萬至150萬港元。

無論到海外升學、置業、投資移民，以至使用內地電子支付，消費者都需要開立離岸或內地帳戶，以便安排資金。除親自到當地開立帳戶外，消費者亦可透過部分本地銀行代為辦理。消委會檢視11間本地銀行開立離岸或內地帳戶服務，發現當中10間銀行規定申請人必需為現有客戶。而資產結餘要求由不設最低要求，至不少於150萬港元不等。轉帳費用亦由豁免到每次收取最少250港元。

以花旗銀行為例，其開立離岸帳戶地區有20個，開户條件必需為現有帳戶，轉帳費用豁免，但資產結餘要求需不少於150萬港元。

此外，開戶最快由1天至最長4星期或20個工作天，視乎銀行及開戶地而定。值得留意是，申請獲批後，申請人或需要親赴開戶地確認或啟動帳戶，有6間銀行要求申請人須到當地作確認或啟動帳戶。

消委會提醒，開立離岸帳戶最重要是考慮清楚開立的目的和是否有長遠需要。離岸帳戶的存款或資產不受帳戶持有人所在地區的政策及法例等監管或保障，只受開戶地的政策、法例及金融制度等管轄，存款人需密切留意帳戶開設地的相關政策變動，將風險減至最低。