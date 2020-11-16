的哥憂中招晨早排隊檢測　美孚現人龍反應較以往踴躍

新冠肺炎疫情反覆，近日出現多宗的士司機的源頭不明個案，運輸署今(16日)起一連3日，增加7個臨時檢測套裝派發收集中心，以推動的士司機參與免費檢測。在美孚深旺道的加氣站，中心開放首半小時已有近30人領取和交樣本瓶，明顯較以往踴躍。有司機表示，近日有多名同業先後染疫，自己亦憂慮會中招，遂一早到來做檢測以「求個安心」，他亦會加強車廂清潔消毒，確保衞生。

的士司機林先生今早10時許抵埗，他表示，近日有4名同業染疫，自己亦感擔憂，之前曾接受檢測，「今次個個都話要嚟」，遂一早便前來，早日取得結果令自己安心，亦能一盡公民責任。他表示，近日不少乘客會自行調低車窗，自己亦會調低司機位的車窗，確保空氣流通，而他亦會減少與同業用膳，減低交叉感染的機會。

駕駛的士3年多的余先生則指不擔心染疫，但認為有需要盡公民責任接受檢測，事後也較為安心，他在政府首次為的士司機提供檢測時亦有參與。對於近期有多名同業先後中招，余表示並不擔心有染疫乘客上車，強調在每位乘客上下車後，他都會在車廂噴灑消毒劑，並會將車窗調低兩吋，保持空氣流通，他亦會勤加抹車和清潔雙手，確保衞生。

運輸署今日起至周三(18日)，增加7個臨時檢測套裝派發或收集中心，現時合共有11個中心供的士司機接受免費檢測，新增地點包括荃灣停車場、九龍塘(沙福道)公共運輸交匯處、上環林士街停車場等。的士司機可憑無染疫證明，到有關的士團體領取「的士司機抗疫檢測名牌」，並將名牌展示於的士車廂內當眼位置，方便乘客查閲。