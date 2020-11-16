相思灣村違建道路鑿地復修　環團斥地署唔踢唔郁

西貢相思灣村違建道路及「神秘丁屋」事件被東方報業集團揭發近一個月，地政總署早前派員在場裝設石躉和鐵柱，阻止車輛進出，又聲稱本月中前以噴草方式復修土地，但拖延至今早(16日)才見派人在神秘丁屋前的違建道路鑿地。環保團體斥責部門「唔踢唔郁」，在傳媒第四權監督下終「跪低」進行修復，亦促向違規者追討所有復修費用。

在神秘丁屋前的一段違建道路，今早有數名工人在場工作，有人操作小型挖泥機鑿地，工人指違建道路不同地段屬不同業權，今日會先鑿神秘丁屋前道路的石屎，再鑿走自然保育區內早前擺放建築廢料的非法傾倒廢料場地石屎。工人鑿地大約一小時後，已將部分石屎鑿開，碎片散落四周。

違建道路事件被揭發後，規劃署票控涉事公司中邦發展有限公司及兩名男子沒有遵從恢復原狀通知書罪，案件早前提訊，其中一名涉案業主認罪，罰款25700港元；據悉工人會先處理其涉及地段。

「傳媒發揮第四權，政府要面對現實順應要求，亦要向違規者追返啲復修費用！」綠色力量副主席文志森指，政府過往處理佔用官地事宜一般只會豎立告示牌或圍網了事，今次明顯是順應傳媒監察而處理事件，他促當局應當將土地回復至原有面貌，如綠化地則應有草有樹，絕非只噴草了事，並促跨部門處理以加快復修進度。他又指復修工程費用不應以公帑「埋單」，當局必須向違例者追討所有修復工程的費用，並提高罰則，以加強阻嚇作用。