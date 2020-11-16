民主派總辭明日大嶼勢過關　梁耀忠轟議會淪橡皮圖章

立法會延任議會會期開始僅1個月，全國人大常委會便因應港府提請，授權港府可即時取消不符合《基本法》第104條要求的議員議席（DQ），最終共4名民主派議員被即時DQ，而事件亦觸發民主派總辭抗議，令議會幾乎僅剩建制派議員。外界憂議會將變成「一言堂」，而明日大嶼等具爭議性議案亦會火速通過，有24年議員經驗、參加今次總辭的民主派第2資深議員梁耀忠認同有關說法，形容現時議會「中門大開」，任何議案只要港府和建制派沒有太大反對聲音，皆可予取予求，恐淪為「橡皮圖章」。惟梁奉勸港府勿沾沾自喜，因短暫的平息不代表永遠，擔心日後的反噬力量或會更強。

被問到如何看待港府今次DQ事件，梁表示第一感覺是「好憤慨」，認為本港現時的言論和集會自由還不如港英殖民地時期。惟他估計，今次事件背後，中央政府或想向本港市民和台灣釋出「獨立是不能容許」的強硬立場資訊，希望日後再想參選立法會的人士明白，必須擁護《基本法》和效忠香港特區。

然而，梁認為「有壓迫就有反抗」，指現時形勢大家表面上看似順服，惟可能只是「口服心不服」，奉勸港府乃至建制派切勿沾沾自喜，反而要小心今次在人心中積聚的不滿，會成為他日更大的反抗力量。

至於在12月1日後，所有總辭民主派議員的離職通知皆生效，梁預計，幾乎沒有民主派的議會將會「走樣」，不但不再如《基本法》所載的「多元聲音議會」，更只淪為「舉手機器」，任何港府想盡快通過的議案都會暢通無阻，屆時行政和立法機關是否仍能互相制衡將會成疑。

梁又批評，特首林鄭月娥早前回應傳媒提問時指，沒有反對聲音的議會令她感到好興奮。梁炮轟這番言論無疑是側面承認，日後的立法會將淪為「橡皮圖章」，只要港府和建制派達成共識，明日大嶼、境外投票、修改議事規則、《基本法》第104條本地立法等極具爭議的議案，皆可在這1年內火速通過，卻缺乏這些議案日後對得民心和公共財政影響的遠見。