稱襲警罪成失去工作　男子網上眾籌收近600萬元　涉洗黑錢被捕

警方於9月上旬留意到一名本地男子，在其社交平台個人戶口貼文，自稱早前因涉及一宗襲警案被判罪成，因而失去工作，面臨財務困境，急需資金以應付家人日常及醫療開支，因而發起眾籌捐款50萬港元，並於貼文中附上銀行戶口號碼，以作收款用途。

警方認為事件可能涉及不法活動，因而交由毒品調查科財富調查組展開追查，及後發現該個銀行戶口於9月8日至10月24日期間，有一共約港幣587萬元入帳，分別由多個銀行戶口轉帳。由於入帳金額與該男子聲稱眾籌的金額大不相乎，警方不排除有人以眾籌作幌子，利用銀行戶口接收不法活動所得。

警方於是在昨日(15日)展開拘捕行動，以涉嫌「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」(俗稱「洗黑錢」)，拘捕該名30歲本地男子，並在行動中檢獲電話、銀行卡及銀行文件等證物。

被捕男子正被扣留調查，警方亦已凍結涉案銀行戶口內507萬港元款項，正進一步調查該眾籌活動是否涉及欺詐成分。據了解，被捕男子及家人名下共有2個物業單位，包括1個非自住單位，總值約1300萬元，未知是否與案有關。