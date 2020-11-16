環保署推回收積分卡　強調不會儲存個人資料

環保署早前公布於社區推出「智能回收系統先導計劃」，今日（16日）推出「綠綠賞」智能積分卡，讓市民憑卡賺取電子積分及兌換禮品。環保署指，有關積分卡通用於由「回收環保站」、「回收便利點」、「回收流動點」及「社區智能回收車」組成的社區新回收網絡，並強調積分卡不會儲存任何個人資料。署方指，今日起推出為期兩周的推廣計劃至11月30日，市民可以在「回收環保站」和已投入服務的「回收便利點」以優惠方式，提交不少於一公斤的回收物，即可登記領取「綠綠賞」積分卡。

署方指，現有的9個社區環保站會改稱為「回收環保站」；而22個提升規模的社區回收中心會易名為「回收便利點」。另外，超過100個「回收流動點」會以街站形式，在全港各區每周定時定點運作。這三組設施加上「社區智能回收車」接收多種回收物，包括廢紙、金屬、塑膠及玻璃樽。

環保署發言人，市民提交不少於兩公斤的回收物後，即可作簡單登記領取「綠綠賞」積分卡。有關積分可兌換的禮品主要以日常生活用品及糧油乾貨為主，也有環保日用品，例如竹漿廁紙、毛巾及環保手挽袋等。

發言人又指，鼓勵市民以家庭作為單位共用同一張積分卡，加快賺取積分；而換領禮物時，必須出示積分卡，以保障持卡人的利益；而市民在推廣期進行回收可獲發額外積分。

該計劃當中連接系統的自助兌換禮品機早前進行招標，今年9月被指招標過程不公，署方一度將招標工作暫停。