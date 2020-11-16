強制檢測或令化驗量大增　食衞局：本港檢測能力足以應付

強制檢測措施昨日（15日）起生效，港府可隨時向醫生發出指示要求有病徵而求醫的市民進行強制驗毒。不少業界憂慮措施一旦實行，大量的檢測數目或令等候報告時間延長，造成延誤確診。有議員今日（16日）藉在立法會《醫務化驗師(特別豁免)規例》小組委員會會議上提出，是否需再邀請國家檢測隊來港「幫拖」，食物及衞生局表示，本港目前的檢測量可應付強制檢測安排，認為現階段未有需要。

《醫務化驗師(特別豁免)規例》小組委員會今日舉行會議，有關規例的訂立是因應早前全民檢測計劃，臨時豁免國家認可的實驗室檢測人員在本港從事醫務化驗工作的註冊要求。規例8月8日生效，並已因應全民檢測計劃結束，於10月7日失效。

議員葛珮帆表示，目前新冠肺炎疫情仍反覆，有民意甚至要求進行全民強制檢測，惟她擔心本港日後一旦推全民強制檢測，檢測能力及人手未必足以應付，認為當局有需要重啟上述規例，向內地求助，安排國家檢測隊來港支援。

食衞局副秘書長（衞生）方毅表示，目前本港的公營醫療系統每日可做到7000個檢測量，有需要時可再提升數量；私營市場亦每日做到10萬個，認為現時若有需要執行強制檢測措施，本港的檢測能力足以之應付。他又指若日後本港的檢測能力真的無法應付大規模檢測量，才會考慮是否需要再動用上述規例。

至於有否需要推行全民強制檢測，他指當局現階段未有定案，認為日前已實施《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），可隨時要求特定群組進行強制驗毒，「我哋可先行呢一步，視乎疫情發展再決定點做。」

會議亦邀請化驗業界對規例表達意見，香港醫務化驗師協會副理事長沈家欣批評，《醫務化驗師（特別豁免）規例》衝擊本港整個化驗師註冊制度的精神，亦嚴重打擊士氣，並斥規例立法倉促，沒有諮詢業界意見，規例欠透明度及草率，「就算（國家檢測隊）是跟國家衞健委資歷，但至今仍然唔知相關資歷究竟係咩嘢。」她指當局若認為本地人手不足，未來應積極考慮栽培本地人才，而非打開「隨意門」讓人隨便來港。

香港醫務化驗學會有限公司會長容慧玲表示，希望有關規例只屬一次性，不應繼續濫用規例或從此打開缺口，讓內地檢測人員隨時來港。她又指規例實施期間，內地檢測人員的數目、資歷及化驗所資格都不夠公開透明，公眾一無所知，亦無法保障公眾安全。她促政府加強與業界溝通，「而唔係完成晒件事，先去搵我哋表達意見。」