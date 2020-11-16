求肝極早產嬰「信信」白血球上升　或細菌感染所致

25周極早產男嬰「信信」在兩個半月大時被發現肝臟纖維化，需換肝續命；惟其家人經檢查後，父親因血型不匹配，母親因肝動脈太短，成功率低風險高，被拒絕捐肝。他們近日在社交媒體更新兒子的消息，表示他的白血球上升，或因細菌感染或感冒未清所致。兩人急求A或O血型、身體健康、沒有煙酒習慣、BMI低於30的18歲至60歲有心人可以捐肝，拯救信信一命。

信信的父母在Facebook專頁「救救小心-肝」提及，信信的白血球上升，需挖鼻孔分泌物化驗，後來發現可能只是感冒未清所致，其母親才安心下來。

信信自出生後便需靠呼吸機維生，至5個半月大時終可接回家照顧。惟3個月前發現，信信未有長肉，而且體重停滯，身體極黃無法消褪，求醫後發現確診肝臟纖維化，需換肝續命。

捐肝者除了符合上述條件外，醫院會為志願者進行一連串的評估，包括家庭背景、基本身體檢查、心理狀態、肝臟結構等，最後才決定配對是否成功，有意者可在專頁聯絡信信父母，取得信信全名後，再致電2255 3838瑪麗醫院捐肝部預約。