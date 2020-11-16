資科辦就常備承辦協議進行諮詢　冀增中小企加入機會

資科辦今起就政府採購資訊科技專業服務的安排，進行為期一個月的諮詢。

政府的優質資訊科技專業服務常備承辦協議明年下半年屆滿，資訊科技總監辦公室今(16日)起發表諮詢文件，邀請資訊科技業界就政府採購資訊科技專業服務的安排發表意見，諮詢為期1個月，希望業界就現行安排提出改善建議，以應對資訊科技巿場的最新變化，並令中小企有更大機會加入常備承辦協議。

資科辦指，當局正考慮改善方案，包括取消承辦商數目上限、重組現有服務類別、調整個別服務類別金額上限等。當局指，為促進本地資訊科技業界的發展，希望業界能踴躍表達意見，特別是有關各個服務類別或項目組別的承辦商數目上限、將現有服務類別進行合併或分拆，以及個別服務類別下大小型項目的金額界限。

資科辦指截至上月，已在常備承辦協議（四）下批出的合約超過1500份，合約總額超過15億港元，涵蓋廣泛的服務範圍，包括可行性研究、系統分析和設計、系統推行、系統維護、資訊保安和獨立測試。

資科辦強調，政府一向採用集中採購資訊科技專業服務的安排，去年4月已引入支持創新的政府採購政策。政府透過公開招標甄選供應商，與他們訂立常備承辦協議，以減省部門就每宗採購進行的招標程序。在協議有效期內，部門可就個別資訊科技項目，邀請承辦商提交建議書，並根據技術和價格作評審，揀選合適的承辦商。