教資會共撥8000萬元　助八大應對疫情及研增SEN生支援

新冠肺炎疫情令大學生學業或求職受阻，不少人更倍感壓力和焦慮，為應對疫情帶來的挑戰，教資會今(16日)公布，將撥款5000萬港元，予8所教資會資助大學加強學生支援服務，範圍涵蓋心理輔導、精神健康、職業規劃及發展、體能及健康生活等。另外，該會亦將再增撥3000萬港元，供教資會資助大學增添器材、安排培訓及舉辦共融活動，以加強對有特殊教育需要學生(SEN生)的支援。

教資會主席唐家成表示，疫情對香港的影響前所未見，為與大學及學生在抗疫持久戰中砥礪前行，並藉此鼓勵大學以創新思維，拓展更多元化及途徑的學生支援服務，故對各院校作出一筆過撥款。

8所大學將利用該筆撥款，在2020/21至2021/22學年期間推展75項計劃，以擴展現有學生服務或推出新服務，例如透過互聯網提供心理輔導服務、舉辦一系列講座和活動以推廣精神健康、舉行網上求職博覽和求職者工作坊，以及開發有關校園健行路徑的手機應用程式等，讓大學可提供更切合現況的服務，支援學生渡過疫情困境。