到女友人家中用膳借醉強姦　的士司機囚逾5年

的士司機帶同紅酒到女友人的家中吃海鮮餐，但在飯後借醉將對方強姦，他早前經審訊後被裁定強姦罪成，今（16日）於高院被判處監禁5年1個月。法官指事主明顯有創傷後遺症，腦海仍不時閃出案發片段，她更有抑鬱症狀，經常擔心自身安全，對他人亦不信任，其心靈創傷加重案件嚴重性。

被告梁棟華（55歲），被控在2016年11月28日，在港島杏花邨某單位內強姦女子X。

辯方在書面求情中，指摘事主引狼入室，又諉過於受酒精的影響。法官直斥被告並無悔意，但考慮到他並無預謀犯案又沒有使用過分武力，加上他背景良好，最終判他監禁5年1個月。

辯方庭上求情時提到，被告過往沒有案底，一直奉公守法，且本身性格良好，曾到尼泊爾做義工。而且被告過往亦需照顧低智商的外甥女、傷殘的胞姐及中風的兄長，故望法官輕判。律師又強調被告當時受酒精影響犯案，已得到嚴重教訓且不會再犯案。

根據X的口供，她與被告的女友是舊同學，她認識被告亦最少有8年。案發當晚因為被告的女友不在香港，故只有她跟被告在家中吃海鮮餐。X在吃飯時喝了幾杯便已感到暈眩，倒在梳化上便睡，其後被告吻她把她弄醒，最後更強脫她的褲子將她強姦。