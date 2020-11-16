歡度節日兼辦生日派對　無情火拆散尼泊爾家庭

油麻地廣東道昨夜發生無情火警，釀成至少18人死傷，拆散多個尼泊爾裔家庭，當中包括起火餐廳東主夫婦，以及生日壽星親友家庭，警方消防正進一步調查事件起因，亦將循起火餐廳牌照及防火措施等問題跟進。

起火單位為大廈一樓一個單位，據悉用作經營尼泊爾菜餐廳，事發時有數個家庭在內舉行生日聚會，亦適逢一連五日的排燈節，餐廳外及附近大廈多個住戶均按傳統在門外燃點蠟燭擺放鮮花，迎接神明降臨，現場喜氣洋洋。

未料，餐廳門外的蠟燭火種懷疑意外點着其他雜物，火勢一發不可收拾，多人逃生不及，節慶演變成悲劇。消息指，死者包括餐廳女店東，她與丈夫一同經營該餐廳已一段日子，兩人恩愛非常，不時在社交網站中上載甜蜜合照，惜在火場中獲救送院後證實不治，與同在火警中受傷的丈夫陰陽永隔。

此外，當時在餐廳內舉行生日聚會的家庭亦有成員不幸離世，消息指，死者包括一名9歲男童，其父親、舅父亦在火警中喪生，其母親一夜之間痛失多名至親，遺下另一名幼子頓失依靠，需由其他親友暫時安慰照顧。

初步死者名單：

男童 9歲 Ryan

男子 38歲 Kandel Youba Raj

男子 39歲 Gurung Sher

男子 40歲 Ram Babu

女子 20歲 姓名不詳

女子 30歲 Anita Nimla

女子 40歲 Tampng binila