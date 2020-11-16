徐英偉疑在奪命大火期間食糖水 網民怒轟：你的良心去了哪？

油麻地廣東道昨晚(15日)一幢唐樓發生奪命大火，有網民發現民政事務局局長徐英偉疑似懶理火災，在大火期間食糖水，並把享用美食的喜悅心情分享至社交媒體，被網民怒轟，直斥「你的良心去了哪？」、「朱門酒肉臭，路有凍死骨」等，直斥高官離地，不知民間疾苦。徐亦有以英文留言回應指，在網民們可能仍在睡夢之時，局方同事已徹夜工作，亦已開放2個臨時安置處所予災民容身，而政府亦會繼續向災民和死傷者家屬提供支援。惟回應未能平息眾怒，劣評如潮，截至今午(16日)近1時，該貼文已有105個「嬲嬲」數。

於今午近1時，從徐上載的「糖水」貼文可見，其「食糖水」時間疑為15小時前，亦即發生油麻地奪命大火期間。由於有關貼文今早在社交媒體上廣傳，並惹來網民眾怒，甚至連以匿名形式投稿的公務員專頁亦有貼文，揶揄徐在大火期間疑似沒有作火災協調工作，安置無家可歸的災民，而是「一於懶理去食糖水，仲貼埋上FB呃like，好不歡樂」。

至於在徐的貼文下，亦有大批網民留言質問徐「政治敏感不足定冇同理心？」又暗斥徐「冇人性」、炮轟他「死咗7個人仲有心情post食糖水...」等。而徐也有在貼文下以英文留言回應批評，解釋局方同事已徹夜工作，開放附近的社區中心作災民安置處所之用。

此外，徐亦有用中文留言指「有叫蛋糕比個仔食」並附上蛋糕圖片，被網民狠批「局長對個仔嘅態度，都好過對你班蟻民」，並斥徐的「食糖水」事件徒增局方同事的工作負擔，反問他「你好意思嘅」？東網正就事件向局方查詢回應。