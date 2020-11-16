懷鎅刀剪刀未能排除屬工作所需　櫥窗設計師脫罪

一名女櫥窗設計師被指在旺角遇查時跑走，警員將她制服後，在她的背囊搜出鎅刀、剪刀、螺絲批等。該名女設計師否認管有攻擊性武器罪，今（16日）在西九龍法院被裁定罪名不成立。裁判官劉淑嫻接納辯方證人所指，被告會隨身攜帶涉案物品作工作用途，加上控方不能排除被告逃跑有其合法理由，故裁定她脫罪。

30歲被告蔡麗怡，報稱任職櫥窗設計師，她被控於2019年‪11月18日‬，在‪西洋菜南街及水渠街‬交界，管有一把鎅刀、剪刀、一支螺絲批、六角匙及一卷尼龍釣魚絲。

控方案情指，當日早上6時許，警員在旺角巡邏期間，見到穿黑衫黑褲的被告，與一名穿西裝男子糾纏，過程中該男子曾大叫「救命」，其後更把被告的背囊扯下，被告此時逃跑，警員隨即喝止，但被告沒有理會，警員追上並將她制服。被告承認該被扯下的背囊屬於她，警員及後在背囊中搜獲涉案物品，另有生理鹽水及繃帶等。

辯方傳召被告的前同事作證，指櫥窗設計師一般會負責採購物料，有時也會到不同地點作簡單櫥窗維修，故他們會隨身攜帶相關維修工具，當中包括鎅刀及剪刀等，但不包括生理鹽水及繃帶。

裁判官裁決時指，信納辯方證人為誠實可靠，涉案物品本質上並非攻擊性武器，也不曾經過改裝，雖然被告攜帶生理鹽水及繃帶有其可疑之處，但控方不能排除該些物品可用作合法用途。而事實上，被告在警員大叫時已經逃跑，故不能排除被告之所以跑走，只是因為遭西裝男襲擊，而非畏罪。