紀律部隊及家屬指不敢到公院求醫　政府稱擬定方法避免不安

立法會公務員及資助機構員工事務委員會今早（16日）召開會議，議員葛珮帆指去年反修例示威中有紀律部隊被醫護人員針對及不禮貌對待，更有紀律部隊及其家人反映不敢到公立醫院求醫，指當局能否改善監督機制，避免部分醫護人員不專業的情況發生。

公務員事務局局長聶德權回應時，強調醫院管理局高層重視醫護人員專業操守問題，當局亦和醫管局及紀律部隊保持溝通，並擬定設實可行的方法，避免讓紀律部隊不安的情況發生。

另外，會議上亦討論公務員、退休公務員及合資格人士的醫療及牙科福利，多名議員建議政府可以考慮為公務員購買個人保險，減輕公營醫療機構的負擔。聶德權表示，會向公務員推介保險公司，亦鼓勵公務員參加去年開始的自願醫保計劃。聶指出，為公務員購買保險需要考慮多方因素，例如政府的財政承擔及服務需求，亦需要增加資源。

對於政府於今年初新設立1間有16間牙科手術室的普通科牙科診所，當中6間牙科手術室已投入服務，其餘的牙科手術室亦會陸續啟用。議員周浩鼎認為在不影響原先服務的情況下，可靈活地開放部分時段供公眾使用。聶德權則指現時公營機構為市民大眾提供緊急牙科服務。至於公務員的牙科檢查和服務屬於員工福利，聶指在大政策下可以研究更好地調撥資源。